7 opvallende gamereleases oktober

Het verhaal van Talion en Celebrimbor wordt met Middle-earth: Shadow of War voortgezet. Niet alleen heeft het duo nieuwe krachten, maar ook een groot leger om het tegen Sauron en zijn orks op te nemen. Ontwikkelaar Monolith Productions legt in ieder geval de focus op actievolle scčnes en gevechten.

In het vervolg op The Evil Within kruip je opnieuw in de huid van Sebastian Castellanos en bezoek je het bovennatuurlijke stadje Union. De game schotelt je een mix tussen lineaire stukken en open gebieden voor, waardoor je op eigen tempo de waanzin van The Evil Within 2 ervaart.

Gran Turismo gaat al behoorlijk lang mee, maar dit keer gaat het roer om. Zoals de titel al doet vermoeden draait GT Sport minder om een uitgebreide autocollectie en meer om (online) competitief racen. Ook kun je weer eens het stof van je PlayStation VR blazen, aangezien je in de Arcade Mode het in virtual reality tegen een computergestuurde tegenstander kunt opnemen.

South Park: The Fractured But Whole

Datum: 17 oktober 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One

Na het uitstel was het lang stil rondom het vervolg op The Stick of Truth, maar nu komt de game er dan toch echt. In The Fractured But Whole speel je als een nieuw kind dat net naar South Park verhuisd is. Samen met bekende gezichten als Cartman, Kyle en vele andere vorm je in deze RPG een groep helden.

