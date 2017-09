FIFA 18 - 5 dingen die je moet weten

Je kunt er de klok op gelijk zetten: elk najaar brengt Electronic Arts een nieuwe FIFA-game uit. Zoals gebruikelijk draait het niet om revolutionaire veranderingen, maar eerder om de tweaks. Waar worden dit keer de puntjes op de i gezet? Je leest het allemaal in dit overzicht van de meest opvallende FIFA 18 features.

Meer realisme en persoonlijkheid Ontwikkelaar EA Sports zet deze FIFA-editie vooral in op meer realisme en persoonlijkheid. Door middel van Real Motion Player Technology is motion capturing dit keer frame voor frame opgenomen. Ronaldo's sprint, Messi's dribbeltechniek of Zlatans acrobatische fratsen zijn nu nog herkenbaarder dan voorheen. Voor de rest zijn er de nodige veranderingen in de gameplay toegepast zoals accurater dribbelen, een nieuwe manier van voorzetten geven en een betere positionering van computergestuurde teamgenoten. Ook moet het publiek voor meer sfeer in de stadions zorgen en zijn er dynamische weersomstandigheden tijdens de wedstrijd.

FUT Legends is dood, lang leve FUT Icons Wilde je in FIFA Ultimate Team de kicksen van voetbalhelden als Pelé, Diego Maradona en Franz Beckenbauer aantrekken, dan kon dat voorheen alleen als je een Xbox 360- of Xbox One-bezitter was. Daar komt vanaf FIFA 18 verandering in, want FUT Legends maakt ruim baan voor FUT Icons. Net als in Legends beschik je nu over de klassieke iconen met extreem hoge spelersratings, maar naast de Xbox One ook op de pc, PlayStation 4 en Switch (dus niet voor de PlayStation 3 en Xbox 360). Dit keer zijn er echter drie versies van elke speler. Zo is er een Ronaldinho uit zijn PSG-, FC Barcelona- en AC Milan-periode, met allemaal afwijkende spelersstatistieken.

Onderhandelen op de transfermarkt In de huidige transfermarkt worden middelmatige spelers al voor tientallen miljoenen verkocht, om over de exorbitante bedragen die voor Neymar, Mbappé en Dembélé worden neergelegd nog maar te zwijgen. Nu kun je ook zelf actief aan dit circus meedoen. In de FIFA 18 Career Mode schuif je dankzij de Frostbite Engine bij contract- en transferonderhandelingen namelijk zelf aan. Je voert gesprekken met spelers, managers en zaakwaarnemers en onderhandelt over zaken zoals het transferbedrag, het salaris en de contractduur. Zie je dat niet zitten, dan laat je het aan je assistent over.

The Journey strikes back Ontwikkelaar EA Sports introduceerde in FIFA 17 een verhaalmodus. Daarin kruip je in de huid van het jonge talent Alex Hunter die op het punt staat om als profvoetballer door te breken. In FIFA 18 The Journey: Hunter Returns wordt de draad weer opgepakt en krijgt de rising star steeds meer internationale aandacht. Je kunt Alex op fysiek vlak meer personaliseren. Denk daarbij aan kapsels, tatoeages en kleding. Daarnaast is er meer interactie met sterspelers (waaronder Cristiano Ronaldo) die een impact op het verhaal hebben. En goed nieuws voor wie niet graag alleen is: wedstrijden kun je nu ook samen met een vriend op de bank spelen.

Ronaldo is nog steeds de beste Als er één speler in FIFA 18 in de schijnwerpers staat, dan is het wel Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette pronkt voor het eerst op de cover van FIFA. EA Sports schuift het niet bepaald onder stoelen of banken, en noemt Ronaldo dan ook 'de beste speler ter wereld'. Het is dan ook geen verrassing dat CR7 net als vorig jaar de lijst van beste FIFA 18 spelers aanvoert. Of ook het Messi-kamp het daarmee eens is, is dan weer een andere vraag... De FIFA 18 release valt op 29 september 2017. De voetbalgame is vanaf dan op de pc, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 en Xbox One speelbaar. Wil je meer weten? Hier lees je alle FIFA 18 info.