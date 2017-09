Puzzle Fighter komt naar smartphones

Capcom brengt Puzzle Fighter uit op Android- en iOS-apparaten.

Puzzle Fighter is een game waarin je gekleurde juwelen op elkaar stapelt, en grote combo's laat exploderen. Op de achtergrond staan bekende vechtersbazen uit Capcoms games, die reageren op de actie. De game komt oorspronkelijk uit de arcade en is later ook op de Playstation 3 en Xbox 360 verschenen.

De game is momenteel uit in een aantal landen, waaronder Australië en Mexico. De game wordt spoedig wereldwijd gelanceerd. De review van Marvel vs. Capcom: Infinite lees je op de site. Een aantal vechters uit die game komen voor in Puzzle Fighter.