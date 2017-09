Total War: Warhammer 2 review

Als de Twin-Tailed Comet aan de hemel verschijnt, staat er iets groots te gebeuren. In het geval van Total War: Warhammer 2 betekent het de komst van het spannendste deel uit de hele Total War-serie. Waar de originele Total War: Warhammer enkele sterke DLC-pakketten en patches nodig had om helemaal tot zijn recht te komen, start dit vervolg als een komeet uit de startblokken.

Dat is vooral te danken aan de nieuwe Vortex-campagne. De game draait niet langer louter om het uitmoorden van de andere rassen, maar is een race geworden. Het is namelijk de bedoeling om als eerste vijf rituelen uit te voeren. Dat doe je door de Vortex Currency te verzamelen. Telkens als je over genoeg Vortex-kracht beschikt, kom je een stapje dichter bij de eindoverwinning en word je bovendien op de volgende stap in het verhaal getrakteerd. Brute kracht is niet meer de enige focus; , je moet ook slim de grote map in je voordeel weten te beďnvloeden.

Hoe je dat einddoel bereikt, hangt sterk samen met een van de vier facties waarmee je speelt. En nog nooit waren de verschillen zo groot. Elk ras heeft enkele specifieke mechanismen, zowel op de tactische map als tijdens de gevechten.

Neem de Skaven bijvoorbeeld: die moordzuchtige ratten hebben altijd honger. Als je met hen speelt, moet je steeds je voedselvoorraad in het oog houden. Goed gevoede ratten zijn gelukkiger en vechten beter. Je kunt je voedsel echter opofferen om veroverde steden meteen te upgraden of om tijdens gevechten meer reservetroepen op te roepen. Maar pas op dat ze niet ondervoed geraken of ze gedragen zich tijdens gevechten als paniekerige hamsters en beginnen te rebelleren.

De Skaven corrumperen ook bezette gebieden. Dat geeft je voordelen tijdens gevechten, maar als de corruptie te erg wordt, kunnen de ratten er zelf ook niet langer wonen. Combineer dat met het feit dat vaste nederzettingen handen vol voedsel kosten, en het is vaak aangeraden om nooit te lang op dezelfde plaats te blijven. Je zet de Skaven het best in als een agressieve golf van verwoesting. De voedselkoffers moeten immers gevuld blijven.

Elke factie heeft zo zijn eigen gevoeligheden die je voortdurend met elkaar in balans moet houden. Zo verzamel je met de Dark Elves slaven die je als gratis werkkrachten heel wat geld opleveren. Maar ze verlagen ook de publieke orde van een stad. Gelukkig kun je ze tijdens rituelen opofferen om bepaalde voordelen of unieke units te krijgen, zoals de Black Arks. Die drijvende forten zijn machtige uitvalsbasissen die vooral tijdens invasies handig zijn. Een goed gepositioneerde Black Ark aan een vijandige kust versnelt niet alleen het tempo waaraan je verloren eenheden aanvult. Hun kanonnen kun je ook tijdens de gevechten zelf inzetten. Niets is zo vernietigend voor de moraal van een oprukkend leger als een regen van vuur en hagel.

De High Elves zijn de brave tegenhangers van de Dark Elves en het meest klassieke ras in Total War: Warhammer 2. Hun unieke vaardigheden draaien om diplomatie en handel. De High Elves verzamelen Influence, die je kunt gebruiken om diplomatieke relaties te beďnvloeden (ook die tussen twee vijanden) en interne conflicten te beslechten. Hun economie is gericht op handel en een goede handelsrelatie levert ook geheime informatie op. Het is een goede poging om twee van de traditioneel minst interessante aspecten van een Total War-game verder uit te werken, maar uiteindelijk blijven die toch te oppervlakkig om echt een stap vooruit te zetten.

Maar op andere vlakken maakt Total War: Warhammer 2 wel vooruitgang. De UI voelt vertrouwd aan, maar is handiger en duidelijker dan ooit. Vooral het gebruiksgemak van Hero Units en hun speciale vaardigheden zijn sterk verbeterd. Een overzichtsbalk bovenaan het scherm geeft een helder overzicht van hoe je kansen in de Vortex-race ervoor staan en hij herinnert je er constant aan dat het hier om een nek-aan-nekrace gaat.

Ook de slagvelden en tactische gevechten zijn interessanter dan ooit. Waar de gevechten in de eerste game vooral op open vlaktes werden beslist, biedt Total War: Warhammer 2 meer variëteit. Als je in de jungle vecht, wordt je zicht beperkt door dichte bebossing. In een heuvelachtig landschap wint degene die als eerste het hoger gelegen gebied kan veroveren. Occasioneel stoot je zelfs op een slagveld met een natuurlijke brug tussen twee afgronden. Ideaal om je tegenstander in de val van je gluiperige Skaven te lokken of met je dinosaurussen van de Lizardmen plat te walsen. Die grotere diversiteit in het strijdtoneel maakt de gevechten tactischer en uitdagender.

De strategische verschillen tussen de facties worden natuurlijk ook op het slagveld weerspiegeld. De High en Dark Elves houden zich aan meer traditionele legers van infanterie, boogschutters en cavalerie, met het nodige spektakel van draken en feniksen als extraatje. De Skaven zijn zoals verwacht chaotisch en houden er vooral van om hun vijanden schrik aan te jagen. Zoek de Hell-Pit Abomination maar eens op als je vannacht niet wilt slapen. In schril contrast staan de Lizardmen, die het vooral moeten hebben van een klein aantal krachtige eenheden en mastodonten van prehistorische monsters.

Het is van levensbelang dat je al die unieke eenheden en gevoeligheden van elk ras onder de knie krijgt. Want zodra je een van de Vortex-rituelen start, word je een schietschijf voor elke factie en duiken zelfs Chaos-troepen op. Het is op die momenten dat alle vernieuwende puzzelstukjes van Total War: Warhammer 2 op zijn plaats vallen. Als je legers tot het uiterste worden gedreven, hebben je Skaven nog net genoeg voedsel om het tij te keren of zetten de Dark Elves de laatste slaven in voor een extra voordeel tijdens de gevechten. Nog nooit voelde een Total War-campagne van begin tot einde zo dynamisch en spannend aan.

Creative Assembly verdient dan ook alle lof voor zijn moed om grondig met de Total War-formule te experimenteren. Total War: Warhammer 2 is de voltooiing van de visie waarmee de eerste game begon. Ondanks enkele kleine klassieke minpuntjes is dit de spannendste, boeiendste en beste Total War-game ooit.

Total War: Warhammer 2 is vanaf 28 september beschikbaar op de pc.