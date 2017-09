Assassin's Creed: Origins krijgt gratis Discovery Tour DLC

Assassin's Creed: Origins krijgt in 2018 een Discovery Tour modus aan de hand van gratis DLC. De modus transformeert de game in een 'interactief museum'.

Volgens Ubisoft gebruiken veel leerkrachten vandaag al de Assassin's Creed games als educatief materiaal. Dat wordt nu nog makkelijker dankzij de Discovery Tour. Die voegt tientallen interactieve exposities toe aan de game, waar je meer leert over de Egyptische samenleving.

Zo legt een van de exposities uit hoe mummificatie werkt. Daarnaast is het in de Discovery Tour ook mogelijk om de wereld te verkennen zonder vijanden tegen te komen.

"Samen met historici hebben we jaren gespendeerd aan het tot leven brengen van het oude Egypte. We zijn er van overtuigd dat die informatie ook voor niet-gamers interessant is", aldus Ubisoft-medewerker Jean Guesdon.

Assassin's Creed: Origins lanceert op 27 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Eerder toonde Ubisoft al het nieuwe Assassin's Creed: Origins vechtsysteem.