Uitgever 2K Sports maakt de WWE 2K18 release bekend. De game komt op 17 oktober uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het is voor het eerst dat de consoleversie tegelijkertijd met de pc-versie lanceert.

Alle versies zijn identiek, echter is de vierdaagse Early Access Deluxe Edition perk alleen beschikbaar op de consoles. Indien je de game vooraf bestelt, krijg je direct toegang tot twee verschillende uitvoeringen van Kurt Angle.

WWE 2K18 komt ook naar de Nintendo Switch. Daarvoor is echter nog geen releasedatum bekendgemaakt. In 2013 is er voor het laatst een game uit de WWE-serie op een Nintendo console uitgebracht.