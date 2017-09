Pc-versie LawBreakers dit weekeinde tijdelijk gratis

Boss Key Studios laat weten dat de pc-versie van LawBreakers dit weekeinde gratis te spelen is via Steam. De gratis periode begint op 28 september en duurt tot 2 oktober.

LawBreakers is deze week ook met 25% korting verkrijgbaar. Je kunt gedurende het gratis weekeinde ook gebruik maken van de nieuwe content uit LawBreakers patch 1.4. Deze update introduceert onder andere regenererende health.

LawBreakers is een sci-fi first-person shooter die door Gears of War-maker Cliff Bleszinski is bedacht. De game is op 8 augustus uitgebracht voor de pc en de PlayStation 4.