Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom spreekt tot de verbeelding

De tedere animatiestijl van Studio Ghibli ontbreekt, maar Level-5 doet er alles aan om dat geen probleem te laten worden. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom lijkt namelijk nog altijd op een fantastisch wonderland, waarin je uren kunt verdwalen. Helemaal als je ook nog eens een perfectionist bent.

In Ni No Kuni 2 kruip je in de huid van de jonge koning Evan Pettiwhisker Tildrum, een markant mannetje met puntige kattenoren. Zijn koninkrijk Ding Dong Dell is in een staatsgreep afgenomen door een muizenstam, dus samen met zijn vrienden Roland en Tani wil hij zijn eigendommen weer claimen. Het is een opzet dat tegelijkertijd snoezig en bekend in de oren klinkt, maar Level-5 belooft wel degelijk diepgang. Je reist namelijk met Evan en zijn kornuiten naar andere koninkrijken om daar het reilen en zeilen van een monarchie te bestuderen.

De besproken thema's en omgevingen die je onderweg tegenkomt, spreken tot de verbeelding en wekken het gevoel op dat je meer van de wereld wilt zien. Zo doet Evan een Aziatisch ogend koninkrijk aan waar een zinderende draak de hoofdstad in as probeert te leggen. Hij gaat ook naar Hydropolis waar de paranoďde koningin Nerea het land met het zeemonster Brineskimmer probeert te beschermen. Volgens Level-5 word je constant strategisch uitgedaagd.

Dat geldt ook in de Kingdom Mode, een volledig nieuwe modus voor Ni No Kuni 2 waarin je het koninkrijk van Evan uitbreidt door NPC's te zoeken die je hulp nodig hebben. Voor wat hoort wat, dus na het voltooien van de sidequests geven die NPC's je nuttige beloningen. Zo geven de bootbouwers uit Boat Village je zeeroutes en nieuwe gebieden die je kunt verkennen. Aldaar vind je weer nieuwe mogelijkheden om je rijk uit te breiden. Tegelijkertijd zorgt dat voor spanning tussen Ding Dong Dell en naburige koninkrijken, waardoor er af en toe heibel ontstaat.

Die spanningen los je vervolgens op in de nieuwe Skirmish Mode, waarin je een klein en aandoenlijk Chibi-leger aanvoert. Als je rekening houdt met een blad-steen-schaarsysteem maak je het leven van de vijand zuur. De troepen hebben verschillende sterktes en zwaktes, waardoor je wel drie keer moet nadenken over welk legioen de strijd levert. Boogschutters kunnen van een afstandje zwaardmeesters uitschakelen, maar zijn gevoelig voor aanvallen vanaf de flank. Om je een klein beetje te helpen verlenen de aanvoerders van je troepen hun krachten. Zo zorgt Khunbis ervoor dat je manschappen hun levenskracht terugkrijgen en laat Chingi de vijand met knikkende knieën van een luchtaanval genieten.

Het ziet ernaar uit dat Level-5 met veel liefde aan Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom werkt. De wonderlijke animaties van Yoshiyuki Momose worden begeleid door de soundtrack van de legendarische Spirited Away-componist Joe Hisaishi, maar krijgen pas echt kracht door het schrijfwerk van Akihiro Hino, het brein achter Professor Layton en White Knight Chronicles. De nieuwe Kingdom en Skirmish Mode moeten dat versterken. Qua gameplay lijkt dat goed te zitten, want beide modi werken inventief en verslavend. Je wilt continu andere koninkrijken ontdekken om net die ene NPC te vinden die je iets leuks geeft. Neem maar alvast afscheid van je geliefden, want Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom zal de nodige uren van je tijd opeisen.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom komt op 19 januari 2018 uit voor de pc en PlayStation 4.