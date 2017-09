PlayerUnknown's Battlegrounds-ontwikkelaar 'niet blij' met Fortnite Battle Royale

PlayerUnknown's Battlegrounds-ontwikkelaar Bluehole is niet blij met de Fortnite Battle Royale modus. De studio geeft aan dat er diverse onderdelen gekopieerd lijken te zijn.

"We werken samen met Epic Games omdat we de Unreal Engine 4 gebruiken. Na het zien van de gameplay maken we ons echter zorgen dat Fornite de Battlegrounds ervaring kopieert", aldus Bluehole-topman Chang Han Kim.

De studio geeft daarbij aan dat niet alleen de structuur, maar ook de gameplay en zelfs verschillende HUD-elementen overeenkomen. Verder wordt het niet gewaardeerd dat Epic Games in promotiemateriaal naar PlayerUnknown's Battlegrounds verwijst.

"Dat is niet met ons overlegd en het voelt niet goed aan. Momenteel bekijken we of we in de toekomst actie kunnen ondernemen", aldus Kim. Wat die actie mogelijk inhoudt wordt niet duidelijk gemaakt.

Eerder deze week raakte bekend dat Fornite Battle Royale als gratis standalone uitkomt. Inmiddel is PlayerUnknown's Battlegrounds 10 miljoen keer verkocht.