LawBreakers patch voegt regenererende health toe

Patch 1.4 voor LawBreakers voegt regenererende health toe aan de game. De patch is vanaf nu beschikbaar en introceert bovendien ook een Skirmish modus en een nieuwe map.

Naast regenererende health is ook de standaard health van alle personages verhoogd. Via deze aanpassingen wil ontwikkelaar Boss Key Productions productions er voor zorgen dat 'spelers langer in leven blijven'. Om je overlevingskansen te verhogen, spawn je nu ook vaker in de buurt van je teamgenoten.

Daarnaast introduceert de patch een Skirmish mode, een variant op Team Deathmatch. Die modus is onder andere te spelen op de nieuwe Namsan map, die eveneens deel uitmaakt van patch 1.4.

LawBreakers lanceerde op 8 augustus voor de pc en de PlayStation 4. Eerder maakte ontwikkelaar Cliff Cliff Bleszinski al bekend dat LawBreakers dit jaar gratis nieuwe maps en een nieuwe class krijgt.