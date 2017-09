Outlast nu gratis te downloaden voor pc

De game Outlast en de Whistleblower uitbreiding zijn tijdelijk gratis vanaf de Humble Store te downloaden.

Outlast is een horrorgame waarin je gewapend met een camcorder door de gangen van een gesticht sluipt. Als journalist heb je een tip gekregen dat daar vreemde dingen gebeuren. Whistleblower is een prequel, waarin je de klokkenluider speelt die de gebeurtenissen van het eerste deel in gang zet.

Op het moment van schrijven heb je nog een dag en twaalf uur om de game gratis te downloaden. De game draait op Windows, Mac en Linux en is DRM-vrij.

De Outlast review is nog eens te lezen op de site.