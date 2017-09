Picross S aangekondigd voor de Nintendo Switch

Picross S lanceert binnenkort voor de Switch. De nieuwste puzzelgame van ontwikkelaar Jupiter is vanaf 28 september beschikbaar via de eShop en kost 8 euro.

In de Picross-games kleur je vierkantjes in om een afbeelding zichtbaar te maken. De nieuwste game bevat meer dan 300 puzzels, alsook een lokale multiplayermodus waarin twee spelers met of tegen elkaar spelen.

Jupiter maakte eerder al Picross-games voor onder andere de Game Boy, Nintendo DS en Nintendo 3DS. In 2015 lanceerde nog Pokémon Picross.