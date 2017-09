Minecraft cross-platform versie uitgesteld voor de Nintendo Switch

De cross-platform versie van Minecraft is vanaf nu beschikbaar voor Windows 10, Xbox One, Android, iOS en VR-toestellen. De Switch-versie van de game lanceert op een later moment.

In de nieuwe versie van de game is het mogelijk voor gamers op verschillende platformen om toch samen te spelen. Nieuwe updates voor Minecraft komen vanaf nu ook eerst naar deze nieuwe versie.

Microsoft laat bovendien weten dat het voor Xbox One-gebruikers mogelijk is om savegames uit oudere versies over te zetten. Een aantal skin packs zijn eveneens overdraagbaar.

Een releasedatum voor de Switch-versie is er nog niet. "Samen met onze partners bij Nintendo werken we aan de cross-platform functionaliteit. Dat is een heel spannend, maar ook heel complex ontwikkelingsproces", aldus Microsoft.

De oorspronkelijke Java-versie van Minecraft lanceerde in 2011 voor de pc. Recentelijk is ook Minecraft voor de Nintendo 3DS aangekondigd.