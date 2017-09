Fortnite Battle Royale modus komt als gratis standalone uit

Epic Games kondigt aan dat de Fortnite Battle Royale modus als gratis standalone op de pc, PlayStation 4 en Xbox One uitkomt. Vanaf 26 september is Battle Royale voor iedereen beschikbaar.

Je kunt je geld terugkrijgen indien je Fornite na 12 september speciaal voor de Battle Royale modus hebt gekocht. Epic Games voegt wel microtransacties in de vorm van cosmetische items aan de game toe.

In de PvP-modus voor honderd spelers is het nu mogelijk om samen met vrienden teams te vormen. Het is de bedoeling om zo lang mogelijk te overleven. Echter kun je ook gebouwen opzetten of afbreken en vijanden met valstrikken uitschakelen.

Sinds eind juli is de Fortnite Early Access geopend. Van de week was Fortnite even cross-platform tussen PlayStation 4 en Xbox One.