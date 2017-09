Monster Hunter World release bekend

Capcom maakt de releasedatum van Monster Hunter World bekend. De game lanceert op 26 januari 2018 op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Tijdens de Tokyo Game Show 2017 heeft het bedrijf tevens een Collector's Edition voor Monster Hunter World onthuld. Deze editie bevat onder andere een standbeeldje, een soundtrack en een boek met illustraties.

Monster Hunter World is op de E3-beurs van 2017 officieel onthuld. Je beschikt in de game onder andere over een Grappling Hook waarmee je je snel kunt verplaatsen. Ook kunnen monsters in de game het tegen elkaar opnemen.