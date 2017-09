Fortnite heel even cross-platform tussen PlayStation 4 en Xbox One

De afgelopen dagen was het voor PlayStation 4- en Xbox One-spelers mogelijk om samen Fortnite te spelen. Volgens ontwikkelaar Epic gaat het om een configuratiefout die intussen is opgelost.

Enkele PlayStation 4-gebruikers merkten dit weekend op dat er ook Xbox One-spelers meededen in hun wedstrijden. Enkele spelers hadden immers een spatie in hun naam, wat niet mogelijk is op de PlayStation 4.

Ontwikkelaar Fortnite erkent de fout, en excuseert zich. Voorlopig is cross-playfunctionaliteit tussen de beide platformen immers niet toegelaten. Tijdens de E3 raakte al bekend dat Sony geen cross-play met de Xbox One en de Switch toestaat.

De Fortnite Early Access lanceerde eerder dit jaar. Eerder deze maande onthulde Epic de Fortnite Battle Royale modus.