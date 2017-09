Destiny 2: Xur locatie en inventory (15 en 16 september)

De locatie en inventory van Xur uit Destiny 2 voor 15 en 16 september is bekend.

Xur is een handelaar die exotische uitrustingen en wapens verkoopt. Elke week heeft hij een ander aanbod. In Destiny 2 heb je Legendary Shards nodig om producten van Xur te kopen.

In Destiny 2 kan Xur op elk van de vier planeten in de game voorkomen. Deze week bevindt hij zich in de Chamber of Water op Nessus.

Xur verkoopt het volgende:

Raiden Flux [Exotic Hunter chest armour] - 23LS

Doom Fang Pauldron [Exotic Titan gauntlets] - 23LS

Wings of Sacred Dawn [Exotic Warlock chest armour] - 23LS

Merciless [Exotic Fusion rifle] - 29LS

Op zondag om 10 uur 's ochtends is Xur weer verdwenen.

Destiny 2 is op 6 september uitgebracht voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De pc-versie van de game lanceert in oktober. Op de site lees je nu Sander zijn Destiny 2 review.