Max: The Curse of Brotherhood komt naar de PlayStation 4

Ontwikkelaar Flashbulb Games meldt dat Max: The Curse of Brotherhood deze herfst naar de PlayStation 4 komt. Tot nu toe was de game enkel speelbaar op pc, Xbox One en Xbox 360.

In de game speel je als Max. Je gaat op zoek gaat naar je vermiste broertje, dat je per ongeluk zelf hebt weggetoverd naar een andere wereld. Met behulp van een magische stift spring en ren je jezelf een weg doorheen meer dan 140 levels.

The Curse of Brotherhood is het vervolg op Max and the Magic Marker. In 2014 lanceerde Max: The Curse of Brotherhood voor pc en Xbox 360.