Destiny 2 review

Alles is verloren. Het Licht dat ooit jou en je mede-Guardians van tomeloze kracht voorzag, is door Dominus Ghaul en zijn Red Legion bruut gedoofd. Nu is het aan jou om de scherven op te rapen en een tegenaanval in te zetten, met of zonder de kracht van het Licht. Bungie belooft vele verbeteringen voor Destiny 2. Quality-of-life-toevoegingen, meer verhaal en vooral veel meer loot. Destiny 2 is op al die vlakken absoluut verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, al is niet elk punt met evenveel zorg als het ander uitgewerkt.

Opnieuw stap je in de laarzen van een der Guardians, zij die gezegend zijn door het Licht van de Traveller en de mensheid beschermen. Er zijn drie klassen beschikbaar: Titan, Hunter en Warlock. Elk van hen heeft twee subklassen die je kunt ontgrendelen en die kleine nuances aan de gameplay toevoegen. Je kunt te allen tijde omschakelen naar een andere subklasse en/of skilltree, waardoor het eenvoudig is om je snel aan te passen aan een situatie. Het systeem mag dan niet zo diep zijn als dat van de RPG's waaruit het ontleend is, maar de flexibiliteit is des te prettiger.

Dat maakt het ook aangenaam om je een pad te banen door de campaign van Destiny 2, die voorzien is van een duidelijk, maar dun verhaal. Personages en concepten uit deel één worden niet toegelicht, en de game bevat ook geen naslagwerk waarin diepere betekenissen besproken worden. Daardoor blijf je als nieuwkomer in de kou staan. De plotwendingen zorgen echter wel voor een mooi schouwspel in de prachtig weergegeven cutscenes en het imposante leveldesign, al zijn ze nog zo voorspelbaar. Het verhaal fungeert uiteindelijk als excuus om de gameplay, personages en de locaties te ontdekken.

De nieuwe locaties wil je ook volledig uitpluizen: ze zijn namelijk fantastisch en divers vormgegeven. De European Dead Zone brengt beelden van de Tweede Wereldoorlog naar boven en Titan speelt met horrorelementen in de donkere gangen van een boorplatform. Nessus is kleurrijk en geeft net als Io een buitenaardse pracht weer, vol met imposante gebouwen en landmassa's die niet door de mensheid zijn aangetast. De grafische engine van Destiny 2 schittert met name in de belichting en de particle effects, waardoor de sfeer van alle planeten enorm wordt versterkt. Daarbij blijft de game ook op intense momenten vloeiend draaien, wat het plaatje compleet maakt. Destiny 2 is prachtig vormgegeven en ademt bakken sfeer uit. Het is geen straf om urenlang op deze planeten rond te dolen.

Destiny 2 zit vanaf het begin vol met afleidingen en zijmissies, die bedoeld zijn om betere loot te verzamelen. Er zijn korte uitstapjes zoals de Patrols, onderzoekingstochten door Lost Sectors maar ook volwaardige zijmissies zoals Adventures. Bovendien is er nog The Crucible om PvP-gevechten in te voeren en Public Events waar iedereen in de 'shared-world' zijn steentje bijdraagt. Door spelers op de hoogte te houden van nieuwe content, zorgt Bungie ervoor dat je altijd een reden hebt om te grinden. Er is voor iedereen wat te doen, ongeacht hoeveel tijd je erin kunt steken, en de activiteiten zijn zo gevarieerd dat je de monotonie van de grind niet voelt.

Daarnaast zijn er de Strikes en de Nightfall-missies. Strikes zijn het best te vergelijken met dungeons in MMORPG's en zijn ontworpen om met een team van drie te betreden. Het is de bedoeling dat je Strikes meer dan één keer speelt en Bungie is erin geslaagd om zes uitdagende en visueel aantrekkelijke slagvelden te bouwen. Één daarvan wordt elke week omgedoopt tot de Nightfall, een extra moeilijke versie die jouw fireteam tot het uiterste drijft. Waar Destiny 1 lanceerde met een schamele hoeveelheid content, maakt Destiny 2 er een punt van om jou constant bezig te houden.

Om de hoeveelheid content behapbaar te maken heeft Bungie bovendien een aantal Quality-of-life-aanpassingen gedaan. Het is nu mogelijk om de landkaart vanaf de oppervlakte van de planeet op te roepen, vanwaar je ook naar verschillende Fast Travel-punten kunt afreizen. Alle belangrijke punten staan gemarkeerd op de kaart, zodat je nu niet langer buiten de game je informatie moet verkrijgen. Handige lijstjes en tooltips houden bij wat de wekelijkse mijlpalen zijn, die je kunt behalen om extra loot binnen te slepen. De toevoegingen zijn meer dan welkom en brengen Destiny in lijn met andere moderne MMORPG's en 'shared-world'-ervaringen.

Destiny slaagt erin om op alle vlakken te verbeteren. De hoeveelheid activiteiten geeft je meteen meer dan genoeg te doen, en gecombineerd met de prachtig vormgegeven planeten voorkomen ze dat je monotonie en repetitie van de grind voelt. De fasttravelopties op de gemakkelijk te bekijken kaart verkorten je reistijd en houden je tempo hoog. Met het oog op de toekomst biedt het verhaal een paar interessante punten, maar de huidige rode draad is niet om over naar huis te schrijven. Het feit echter dat het verhaal een hoofdrol krijgt, is een welkome verandering. Het totaalpakket staat als een huis en schetst een veelbelovende toekomst voor de shared-world shooter. Destiny's lotsbestemming ziet er rooskleurig uit.

Destiny 2 is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De pc-versie komt op 24 oktober uit.