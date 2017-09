LEGO-games bouwen aan een betere toekomst

Ontwikkelaar Traveller's Tales werkt dag en nacht aan LEGO-games, zodat kinderen en stiekem ook volwassen ervan kunnen genieten. In de afgelopen twee decennia heeft de studio ruim zestig uiteenlopende games afgeleverd, variërend van action-adventures gebaseerd op bekende films tot racinggames gesitueerd in het LEGO-universum. Tijdens Gamescom 2017 toont de ontwikkelaar vier verschillende LEGO-games waarop je kunt bouwen.

LEGO Marvel Super Heroes 2 Thor, Spider-Man en Star-Lord bundelen elkaars krachten in LEGO Marvel Super Heroes 2. Net zoals in de vorige game kies je uit een gigantisch rooster van iconische Marvel-personages. De plot is simpel: Kang the Conquerer reist door verschillende tijdlijnen en realiteiten om daar de steden en hun inwoners te ontvoeren naar Chronopolis. Hij neemt daarbij de verschillende superhelden met zich mee. Je navigeert door Chronopolis met personages zoals Star-Lord of Thor, die het luchtruim door krachten of technologische hoogstandjes kunnen verkennen. In die open wereld kies je uiteindelijk zelf welke omgevingen je ontdekt. Tijdens de hands-on-demo wordt de missie Surtur'n Doom voorgeschoteld, waarin de vurige Surtur het tegen Thor, Jane Foster en andere superhelden opneemt. Net zoals in andere LEGO-games moet je de vaardigheden van de verschillende personages inzetten om puzzels op te lossen. Zo blust Loki kleine brandjes, tilt Thor zware objecten en gooit Captain America zijn schild naar onbereikbare knoppen. Traveller's Tales probeert in de sequel de verschillende vaardigheden in de gevechten te verwerken, waardoor je nu iets tactischer te werk moet gaan. Zo gooi je met Thor grote kisten naar Surtur en bevries je met Loki enkele vijanden voor een genadeslag. Voor elke situatie kun je een ander personage gebruiken, waardoor je tot in de late uurtjes kunt experimenten. LEGO Marvel Super Heroes 2 wordt een superavontuur. LEGO Marvel Super Heroes 2 is vanaf 14 november 2017 voor de pc, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One verkrijgbaar.

LEGO Ninjago Movie Videogame LEGO Ninjago Movie Videogame is de nieuwste LEGO-wereld waar Traveller's Tales een game voor bouwt. Reden daarvoor is de LEGO Ninjago-film die in september uitkomt. Daarin rekruteert grootmeester Wu zes tieners om ninja te worden. Tegelijkertijd valt Lord Garmadon met zijn monsters de stad Ninjago aan en de tieners moeten er alles aan doen om haar te beschermen. LEGO-games zouden geen LEGO-games zijn zonder de aanwezigheid van flauwe humor. De groene ninja Lloyd is namelijk de zoon van Lord Garmadon. Dat vormt de basis van een verhaal vol hilariteit en het is dus duidelijk dat LEGO Ninjago zichzelf niet altijd serieus neemt. Wat wel serieus is, zijn de gevechten. LEGO Ninjago is namelijk de enige LEGO-game waarin je enkel de keuze hebt uit zes personages. Die beperking is voor Traveller's Tales tegelijk een zegen in vermomming. De ontwikkelaar heeft veel meer de tijd genomen om de verschillende personages van diepgang te voorzien. De gevechten gaan niet alleen een stuk sneller, maar je hebt met de ninja's ook toegang tot meerdere vaardigheden, zoals lange combo's, tegen muren omhoog lopen en flinke duikvluchten. Soms voelt het gewoon alsof je een hack-and-slasher aan het spelen bent. LEGO Ninjago Movie Video Game lijkt ninja-stisch te worden. LEGO Ninjago Movie Video Game is vanaf 27 september 2017 voor de pc, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One verkrijgbaar.

LEGO Dimensions Skylanders, maar dan met LEGO-blokjes. LEGO Dimensions combineert verschillende fictieve werelden op effectieve wijze. Met het LEGO Toy Pad plaats je figuren zoals Batman, Homer Simpson en Gandalf in de game. Vervolgens bezoek je omgevingen uit Middle-earth, LEGO The Movie en DC Comics. Als je andere LEGO-poppetjes koopt, krijg je toegang tot nieuwe werelden en speelbare personages. Het is een opzet waar Traveller's Tales aardig mee uit de voeten kan. Binnenkort voegen ze dan ook The Powerpuff Girls, Teen Titans Go! en Beetlejuice aan de game toe. Tijdens de hands-on-demo wordt Townsville uit The Powerpuff Girls kleurrijk op het scherm getoverd. Hier bezoek je bekende locaties uit de serie, zoals Pokey Oaks Elementary, Plaza Del Toro en The Powerpuff Girls House. Bij het huis van de jonge dames vraagt Professor Utonium je meteen of je hem kunt helpen met oplossen van een puzzel. De gameplay lijkt in grote lijnen op die in de andere LEGO-games. Elk LEGO-poppetje heeft andere krachten, dus als iets niet met Bubbles lukt, schakel je moeiteloos over naar Lord Voldermort. Een kind kan de was doen. Dat lijkt dan ook de voornaamste doelgroep van LEGO Dimensions, maar zelfs een volwassene krijgt de kans om weer even kind te zijn. De nieuwe pakketten voor LEGO Dimensions zijn vanaf 13 september 2017 voor de PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360 en Xbox One verkrijgbaar.