Halo backwards compatibility op Xbox One 'heeft nog tijd nodig'

343 Studios heeft aangegeven dat Halo: CE Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST en Halo 4 'spoedig' op de Xbox One speelbaar zijn via backwards compatibility.

'We weten dat iedereen gretig op [de games] zit te wachten. Wij staan te popelen om ze aan jullie te geven! Het Xbox back-compat team is druk bezig met nog één laatste poetsbeurt en wij blijven nauw samenwerken om te garanderen dat de ervaring aan de verwachtingen van de fans voldoet.' aldus een blogpost.

De blogpost sprak niet over een releasedatum, maar Microsoft heeft in juli aangekondigd dat de Halo-games in 2017 speelbaar via backwards compatibility zijn.