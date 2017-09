Blizzard opent eSports arena

Blizzard heeft de Blizzard Arena aangekondigd, een eSports arena in Los Angeles, Californië.

Het bedrijf omschrijft de arena als een 'live evenement bestemming op het scherpst van de snede, voor pro spelers, eSports fans en iedereen die van competitie houdt'.

De arena bevat meerdere geluidsstudio's en controlekamers om livestreams in te beheren. Teams hebben beschikking tot oefenruimtes en fans kunnen merchandise aanschaffen in de winkel.

Vanaf 7 oktober is de arena in bedrijf, wanneer de Overwatch Contenders Season One Playoffs van start gaan. Later zijn ook de Hearthstone, Heroes of the Strom en World of Warcraft Arena toernooien daar te zien.

