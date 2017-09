Rockstar kondigt L.A. Noire: The VR Case Files aan

Ontwikkelaar Rockstar Games heeft L.A. Noire: The VR Case Files onthuld voor de HTC Vive. De game heeft nog geen officiële releasedatum.

The VR Case Files bestaat uit zeven missies uit de originele L.A. Noire. De game combineert volgens Rockstar 'adembenemende actie met echt detectivewerk'. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke missies in de VR-versie van de game zitten.

New Versions of L.A. NOIRE coming Nov 14

For Nintendo Switch, PS4 & Xbox One

Plus THE VR CASE FILES for HTC Vivehttps://t.co/YMenbr87AE pic.twitter.com/bvfkrQO9zx — Rockstar Games (@RockstarGames) September 7, 2017

Eerder dit jaar doken er al geruchten over een VR-versie van L.A. Noire op. Het gerucht ging aanvankelijk dat de remaster van de game ook ondersteuning voor virtual reality heeft. Rockstar heeft nu onthuld dat de VR-versie een afzonderlijke titel is.

Rockstar heeft onlangs tevens laten weten dat L.A. Noire naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One komt. De originele L.A. Noire is in 2011 uitgebracht voor de pc, PlayStation 3 en Xbox 360.