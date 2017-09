L.A. Noire komt naar de Nintendo Switch, PS4 en Xbox One

Rockstar Games laat weten dat L.A. Noire naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox one komt. De game lanceert op 14 november op de platformen.

De PlayStation 4- en Xbox One-versie van L.A. Noire heeft onder andere verbeterde textures en een beeldschermresolutie van 1080p. Daarnaast heeft de game 4K-ondersteuning op de PlayStation 4 PRo en de Xbox One X.

New Versions of L.A. NOIRE coming Nov 14

For Nintendo Switch, PS4 & Xbox One

Plus THE VR CASE FILES for HTC Vivehttps://t.co/YMenbr87AE pic.twitter.com/bvfkrQO9zx