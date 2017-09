SteamWorld Dig is tijdelijk gratis op Origin

SteamWorld Dig is tijdelijk gratis te krijgen via digitale winkel Origin. Dat maakt ontwikkelaar Image and Form International bekend.

De reden hiervoor is de aankomende release van SteamWorld Dig 2. Die game komt op 21 september uit voor de Nintendo Switch en op 26 september voor de PlayStation 4 en de PlayStation Vita. Wanneer de pc-versie uitkomt is nog niet bekendgemaakt.

In SteamWorld Dig speel je als de robot Rusty die diep onder de grond moet graven om geheimen en schatten te ontdekken. De game is een platformer waarbij je door middel van een pikhouweel je eigen pad graaft.

SteamWorld Dig 2 is de vierde game binnen de SteamWorld-reeks. Eerder kwam SteamWorld Tower uit voor de Nintendo DSi en SteamWorld Heist voor de pc, Mac, PlayStation 4, Nintendo Wii U, Xbox One, PlayStation Vita en Nintendo 3DS.