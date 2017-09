Blizzard past een aantal oudere Hearthstone-kaarten aan

Een aantal kaarten in Hearthstone: Heroes of Warcraft wordt in de aankomende patch 9.1 aangepast. Volgens Blizzard zorgen de kaarten voor problemen binnen de huidige kaartenset.

Het betreft Innervate, Fiery War Axe, Hex, Murloc Warleader en Spreading Plague. Innervate geeft voortaan slechts een mana-kristal en de mana-kosten van Fiery War Axe en Hex worden met een kristal verhoogd. Enkele kaarten maken sinds de lancering van Hearthstone al uit van de Basic set.

"Kaarten in de Basic set dienen meerdere doeleinden in de game. We passen liever de balans aan in plaats van dat we de kaarten naar de Hall of Fame verhuizen", aldus Blizzard Entertainment.

De mana-kosten van de nieuwe Druid-kaart Spreading Plague worden eveneens verhoogd. Vanaf de nieuwe patch heb je zes mana-kristallen nodig om de kaart te spelen. Tot slot geeft Murloc Warleader geen extra levenspunten meer aan andere Murlocs. Wel wordt nog altijd de aanvalskracht verhoogd.

De Hearthstone: Knights of the Frozen Throne DLC is sinds 10 augustus beschikbaar. De uitbreiding heeft 135 nieuwe kaarten en een nieuw singleplayer-avontuur geďntroduceerd.