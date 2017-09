Titanfall 2 heeft dit weekeinde dubbele XP

In Titanfall 2 behaal je dit weekend dubbele XP. Dat meldt ontwikkelaar Respawn Entertainment.

Het evenement wordt gehouden ter ere van de net uitgekomen Postcards from the Frontier DLC. Zo zijn drie nieuwe Frontier Defense maps, nieuwe Elite Warpaints, een nieuwe executie en de Live Fire map Uma aan de game toegevoegd.

De drie nieuwe Frontier Defense maps zijn Angel City, Drydock en Exoplanet. In de Frontier Defense-modus werk je samen om computergestuurde vijanden te stoppen. Om de nieuwe executie Hole in the Wall vrij te spelen, moet je vijf andere piloten doden terwijl Amped Wall actief is.

Op dinsdag 5 september eindigt het dubbele XP weekend. Carl zijn Titanfall 2 review lees je hier nog eens.