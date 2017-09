Nieuwe Shovel Knight amiibo aangekondigd

Nintendo heeft drie nieuwe Shovel Knight-gerelateerde amiibo aangekondigd. Wanneer de figuren in de winkels liggen is nog niet bekendgemaakt.

De amiibo zijn gebaseerd op King Knight, Plague Knight en Specter Knight. De amiibo worden niet afzonderlijk verkocht, maar zijn onderdeel van de Shovel Knight Treasure Trove 3-pack. De drie personages zijn de hoofdrolspelers van de downloadbare content van Shovel Knight.

De amiibo ontgrendelen cosmetische uitrustingen en nieuwe challenge stages. Ook krijg je de mogelijkheid om feeën op te roepen, die je bij je quests kunnen helpen.

Shovel Knight is sinds 3 maart voor de Nintendo Switch beschikbaar. In 2018 wordt de derde uitbreiding Shovel Knight: King of Cards uitgebracht.