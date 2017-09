Gerucht: FIFA 18 demo release gelekt

De release van de FIFA 18 demo is mogelijk gelekt. Zo is op de demo-pagina van de voetbalgame te zien dat je de demo vanaf 15 september 2017 kunt downloaden.

Door op een specifieke manier door de verschillende opties in de Xbox Store op de Xbox One te navigeren, krijg je op een gegeven moment meer informatie over de demo. Naast de bovenstaande releasedatum is ook te zien dat de demo 7,3 gigabyte groot is en met vier spelers offline speelbaar is.

De releasedatum is op het moment van schrijven echter nog niet officieel bevestigd. Hoewel het zo goed als zeker is dat de demo ook op pc en de PlayStation 4 uitkomt, is het niet nog niet duidelijk of het straks ook op de PlayStation 3, Xbox 360 en/of Nintendo Switch te downloaden is.

Eerder maakte EA Sports de nieuwe FIFA 18 Career features bekend. Wil je meer over de voetbalgame weten? Hier lees je alle FIFA 18 info die je moet weten.