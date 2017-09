Entei, Raikou en Suicune komen naar Pokémon GO

Niantic onthult hoe je de legendarische Pokémon Raikou, Entei en Suicune kunt vangen in Pokémon GO.

Elke legendarische Pokémon verschijnt maandelijks op een andere locatie. Zo is Entei tot 30 september te vangen in Europa en Afrika. Raikou is te vinden in Noord- en Zuid-Amerika en Suicune komt in Azië en Oceanië voor.

Deze indeling verandert per 30 september. Vanaf die datum zijn de drie Pokémon elk in een nieuw werelddeel te vangen. De nieuwe indeling is tot 31 oktober geldig. Vanaf 31 oktober wordt de laatste rotatie doorgevoerd.

De drie nieuwe legendarische Pokémon zijn slechts tijdelijk te vangen. Deze maatregel geldt voor alle legendarische Pokémon in Pokémon GO. Zo zijn Articuno, Zapdos en Moltres nu niet meer in de game te vinden.

Op de site lees je nu ook hoe je Legendary Pokémon in Pokémon GO kunt vangen.