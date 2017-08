Warhammer 40,000: Dawn of War 3 patch voegt modding tools toe

Relic Entertainment laat weten dat Warhammer 40,000: Dawn of War 3 modding tools krijgt in de volgende patch. Die patch lanceert later vandaag op Steam.

Via de modding tools is het onder andere mogelijk om de stats van units aan te passen en volledig nieuwe modi voor de game te creëren. Je creaties deel je nadien met andere spelers via de Steam Workshop.

De patch voegt eveneens een auto save-functie toe aan de game. Ook krijgen verschillende units aanpassingen om de balans in de multiplayer te verbeteren.

Eerder deze maand maakte Microsoft bekend dat Age of Empires 4 in ontwikkeling is bij Relic Entertainment. Op de site vind je ook onze Warhammer 40,000: Dawn of War 3 review.