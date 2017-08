Super Meat Boy Forever lanceert exclusief op de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Team Meat maakt bekend dat Super Meat Boy Forever exclusief op de Nintendo Switch lanceert. De game is een direct vervolg op de 2D platformer Super Meat Boy uit 2010.

De naam refereert naar het feit dat je ieder level in Super Meat Boy Forever eindeloos kunt spelen. De moeilijkheidsgraad gaat omhoog wanneer je een leven opnieuw speelt. Daarnaast zijn er Daily Challenges waarin je het online tegen vrienden kunt opnemen.

Het verhaal gaat over het kind Nugget van Super Meat Boy en Bandage Girl. Nugget is door Dr. Fetus ontvoerd en jij gaat erachteraan. Eerder raakte bekend dat Super Meat Boy naar de Nintendo Switch komt. Voor beide games is nog geen releasedatum bekend.