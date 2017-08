No More Heroes: Travis Strikes Again aangekondigd

Ontwikkelaar Grasshopper Manufacture kondigt No More Heroes: Travis Strikes Again aan voor de Nintendo Switch. De game is een spin-off met Suda 51 aan het roer als regisseur. Het is voor het eerst sinds No More Heroes uit 2007 dat hij weer een game regisseert.

De game speelt zich zeven jaar na de gebeurtenissen uit het origineel af. Antiheld Travis Touchdown neemt het tegen de wraakzuchtige vader van Bat Girl op, een baas uit de eerste game.

De trailer hint naar een mogelijke crossover met Hotline Miami. Zo is de game te zien en lijkt het erop dat zowel Travis als de vader van Bat Girl in een gameconsole belanden.

No More Heroes: Travis Strikes Again wordt met de Unreal Engine 4 gemaakt. Er is nog geen gameplay getoond. Daarnaast is er ook geen releasedatum bekendgemaakt.