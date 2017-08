PlayerUnknown's Battlegrounds' woestijnmap even groot als de huidige map

De nieuwe woestijnmap voor PlayerUnknown's Battlegrounds is even groot als de huidige map voor de game. Dat laat hoofdontwikkelaar Brendan Greene weten in een interview.

Oorspronkelijk was de map 75% kleiner, maar Greene ziet af van dit plan. De woestijnmap krijgt nu een oppervlakte van 64 vierkante kilometer. Volgens Greene is dat een 'meer logische grootte voor de map'. De grotere oppervlakte geeft de ontwikkelaar ook de mogelijkheid om de map later te 'hergebruiken in custom game modes'.

