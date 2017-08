Yakuza Online officieel onthuld

Sega kondigt Yakuza Online aan tijdens een persevenement in Japan. De game speelt zich af na de gebeurtenissen van Yakuza 6 en richt zich op een nieuwe protagonist. De game komt in Japan in 2018 voor de pc en mobiele telefoons uit.

De nieuwe hoofdpersoon is de 40 jaar oude Ichiban Kasuga. Hij kent zijn biologische ouders niet en maakt onderdeel uit van Aragawa-familie. Na 17 jaar gevangenisstraf keert hij terug naar Kamurocho. Zijn stem wordt ingesproken door Kazuhiro Nakaya, die ook de stem van Akira Nishikiyama inspreekt.

Yakuza Online maakt onderdeel uit van het 'New Yakuza Series' project, waarmee nieuwe verhalen over Kamurocho worden verteld. Sega heeft tevens Yakuza Kiwami 2 officieel aangekondigd. Daarnaast is ook onlangs de Yakuza 6 release officieel onthuld.