Sega werkt aan Fist of the North Star-game Hokuto ga Gotoku

Sega onthult Hokuto ga Gotoku tijdens een persevenement in Japan. De game is gebaseerd op de manga Fist of the North Star. De game komt eind 2018 in Japan uit voor de PlayStation 4.

Hokuto ga Gotoku speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waarin de stad Eden de enige plek met schoon drinkwater is. Hoofdpersoon Kenshiro krijgt te horen dat zijn verloofde Yuria nog in leven is en zich in Eden bevindt.

De game wordt door het team achter de Yakuza-reeks ontwikkeld en bevat daardoor soortgelijke gameplay. De naam Hokuto ga Gotoko is een verwijzing naar de Yakuza-reeks, want die staat in Japan als Ryu ga Gotoko bekend.

Sega heeft ook Yakuza Kiwami 2 officieel aangekondigd. Daarnaast is ook onlangs de Yakuza 6 release officieel onthuld.