Dissidia: Final Fantasy NT is even complex als chaotisch

In Dissidia: Final Fantasy NT gaan bekende Final Fantasy-personages met elkaar op de vuist in nostalgische levels, terwijl op de achtergrond een blik vol remixes uit geliefde soundtracks wordt opengetrokken. Ongegeneerde fanservice dus. Noem het gerust Super Smash Bros. ŕ la Square Enix. De door Team Ninja (Dead or Alive, Ninja Gaiden) ontwikkelde vechtgame is al sinds 2015 in Japanse arcadehallen te vinden en komt begin 2018 tevens voor de PlayStation 4 uit. Voor het eerst kan ook het Westen aan de slag met de game.

Bekijk een willekeurige screenshot en je ziet zo veel balkjes en getallen rondzweven, dat het je misschien afschrikt. Maar tijdens de gesloten bčta blijkt snel dat de opzet helemaal niet zo overweldigend is. Ieder personage in Dissidia heeft twee soorten aanvallen. Eerst is het de bedoeling om met Bravery Attacks het getal boven het hoofd van de vijand op nul te krijgen. Ze komen dan kort in een Break-status terecht, waarna je met HP Attacks los gaat op hun levensbalk. De schade die je doet, hangt af van de hoogte van je eigen Bravery, die je van de tegenstander steelt zodra je hen raakt.

De vijand is verslagen wanneer zijn HP-balk helemaal leeg is. In totaal moet je dat drie keer doen om de match te winnen, aangezien gevechten altijd drie-tegen-drie-gevallen zijn. Je bestuurt zelf één van de personages, de rest wordt aangevuld met AI of online teamleden.

Die basis is voor iedere vechter gelijk. En zodra je die in de vingers hebt, kom je tegen de AI al een heel eind. Wil je online ook je mannetje staan, dan is het wel noodzakelijk om de diepgang op te zoeken. Zo dwingt ieder personage zijn eigen speelstijl af. Cloud uit Final Fantasy 7 is relatief langzaam maar richt met zijn Cross Slash van dichtbij enorme schade toe. Zidane uit Final Fantasy 9 slaat minder hard maar is zo snel en behendig dat tegenstanders hem nauwelijks terug kunnen raken. Magiërs als Terra uit Final Fantasy 6 en Y'shtola uit Final Fantasy 14 houden het liefst afstand omdat ze weinig HP bezitten, maar ze hebben wel verwoestende magische aanvallen ter beschikking.

Zodra je een personage en speelstijl hebt gevonden die bij je passen, ga je jezelf specialiseren. In de bčta zijn de opties nog beperkt, maar in de volledige game kun je zelf bepalen met welke combinaties van aanvallen je jezelf uitrust. Die zijn overigens niet allemaal gericht op schade toebrengen - in veel gevallen betreft het ook handige buffs en debuffs voor jou en je teamleden. Door van tevoren te bespreken wie welke rol op zich neemt, bouw je een heel veelzijdig en bijzonder dodelijk team uit.

Daar eindigt het trouwens nog steeds niet. Ieder team kiest van tevoren ook een summon uit, zoals Ifrit, Shiva, Odin of Bahamut. Ieder heeft een unieke aanval waarmee je het slagveld naar je hand kunt zetten. De meeste doen grote Bravery-schade aan het hele vijandige team en geven verschillende buffs aan jezelf. Tijdens gevechten komen op willekeurige plekken Summon Cores tevoorschijn. Door die te vernietigen voor de tegenstander dat doet, roep je je summon op. Dat geeft gelijk een hele nieuwe dynamiek aan de strijd tot dusver. Vergelijk het met de Smash Ball uit Super Smash Bros., waar iedereen ook tegelijk op vliegt zodra die in beeld zweeft.

De gevechten zelf monden tijdens de gesloten bčta wel te snel uit in chaos, met name online. Het tempo ligt heel hoog en je staat eigenlijk nooit stil op de grond. Je zoeft en zweeft naar de dichtstbijzijnde vijand, die na een rake klap meters ver door het level wordt geslagen. Doordat je met zes personages tegelijk rekening moet houden, raak je vrijwel meteen het overzicht kwijt. Je wordt van alle kanten bestookt met aanvallen die je vaak niet eens ziet aankomen. Van links en rechts, boven en onder. Een lock-on-mechanisme verzacht de pijn ietwat, maar niet voldoende om echt gericht te werk te gaan. In de volledige game moet ofwel blijken dat oefening kunst baart, ofwel dat de online multiplayer alleen voor de grootste fanatiekelingen is weggelegd.

Het is evenmin duidelijk in hoeverre Dissidia: Final Fantasy NT de aandacht op de lange termijn kan vasthouden, met name door een singleplayermodus aan te bieden. In de arcadeversie ontbreekt een verhaalmodus namelijk volledig. Voor de PlayStation 4-versie wordt wel aan iets dergelijks gewerkt. Hoe omvangrijk die is, is nog even afwachten. Tijdens de bčta is in ieder geval gebleken dat de basis van het vechtsysteem even stevig als uitgebreid is, en niet zo ingewikkeld is als het er op het eerste gezicht uitziet.

Dissidia: Final Fantasy NT lanceert op 30 januari 2018 voor de PlayStation 4.