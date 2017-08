Need for Speed Payback rekent af met het verleden

Illegale straatraces en criminele activiteiten: Need for Speed Payback blijft dicht bij zijn roots en schotelt opnieuw het kat-en-muisspelletje tussen straatracer en oom agent voor. Wat echter alles verbindt, is het thema wraak. Waarom is nog niet helemaal duidelijk, maar het is al wel bekend dat de drie hoofdpersonages Tyler, Jess en Mac het tegen de machtige criminele organisatie The House willen opnemen. Dat kartel heeft namelijk de gehele onderwereld van Fortune Valley in zijn greep.

Ontwikkelaar Ghost Games zet dus opnieuw in op een goed verhaal voor zijn nieuwe Need for Speed-game. Een vergelijking met The Fast and the Furious-films is bovendien onvermijdelijk. Snelle achtervolgingen, dieseldampen, luchtruim verkennende auto's en explosies waar Bomberman jaloers op kan zijn... De hands-on sessie op Gamescom geeft een goed beeld van hoe wraak eruit moet zien.

In de demo die ik speel, zit racetalent Tyler Morgan achter het stuur, met Jess als bijrijder. Het doel is duidelijk: er zit een Koenigsegg Regera in een goed beveiligde vrachtwagen en het team wil die bijzondere auto maar al te graag stelen. Het gaspedaal lonkt en de Ford Mustang GT gromt wulps door de headset. Terwijl het asfalt onder de auto door glijdt, vallen de roodkleurige rotsformaties op. Net zoals in voorganger Rivals en reboot Need for Speed bouwt Ghost Games een grote open wereld met verschillende ecosystemen, zodat je naast de vele auto's ook van de omgevingen kunt genieten.

Er is echter weinig tijd voor sightseeing want de rode woestijn is het strijdtoneel voor brute confrontaties. In de demo krijgen Tyler en Jess namelijk te maken met The House, dat met een konvooi de vrachtwagen goed beschermt. Het is belangrijk om de vrachtwagen bij te houden, maar de Enforcers gooien roet in het eten. Wat volgt, is een spelletje tikkertje met de Ford Mustang GT en het konvooi. Ghost Games laat op Burnout-achtige wijze de gevolgen zien. Meerdere auto's vliegen uit de bocht en een andere komt tegen de vele rotsblokken tot stilstand. Need for Speed Payback gebruikt slow motion om je de crashes in volle glorie te tonen. Door de spectaculaire takedowns word je op verslavende wijze aangespoord om andere weggebruikers van de weg af te tikken.

Tyler en Jess krijgen van Mac te horen dat de groep de vrachtwagen voor het einde van een tunnel moet overmeesteren, anders is alle moeite voor niks geweest. Even lijkt het erop dat het gaat lukken, maar de vrachtwagen laat zijn remschijven rood gloeien, waardoor een botsing onvermijdelijk is. Al gauw is het duidelijk dat de chauffeur met man en macht de Koenigsegg Regera wilt beschermen. Tijdens de achtervolging passeer je brandende wrakken van andere weggebruikers en wordt het driften tot een kunst verheven, terwijl andere auto's van The House uit tegengestelde richting komen en proberen om de Ford Mustang GT uit te schakelen. Door de explosies, de rondvliegende auto's en de rode zandbak heb je bijna het idee dat je in een Mad Max film zit.

Eindelijk ben je bij de vrachtwagen. De knotsgekke Mac zegt Jess om bovenop het acht ton zware voertuig te springen. Dat zijn de momenten waar je even je adem inhoudt, want een tegenligger schiet tussen beide voertuigen door. Terwijl de klok tikt en het vuur het chassis likt, worstelt Jess met de Regera.

Net op tijd knalt Jess met de Koenigsegg Regera uit de vrachtwagen vooraleer die in vlammen uiteenspat, waarna de game naar haar overschakelt. De Regera is sneller en wendbaarder dan de Mustang GT, wat het idee geeft dat elke auto anders aanvoelt. Ook krijg je de mogelijkheid om auto's aan te passen met zogeheten Speed Cards, maar tijdens de sessie komt dat spelelement niet naar voren. Uiteindelijk wordt er niet heel lang van de Regara genoten, want een grote groep politieauto's komt al gauw jouw kant op. De snelle gameplay smaakt naar meer, maar de hands-on-sessie komt ten einde.

Vooralsnog voelt de gameplay van Need for Speed Payback heel erg vertrouwd aan. Ghost Games heeft immers twee delen de tijd gehad om het rijgedrag van de auto's te verfijnen. Dat alles lijkt te worden ondersteund door een cocktail van motorolie, snelheid en actie. Als de open wereld net zo spectaculair is als de missie van de hands-on sessie, heeft Ghost Games mogelijk een bijzondere game in handen.

Need for Speed Payback is vanaf 10 november 2017 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar. Wil je meer over de game weten? Hier lees je alle Need for Speed Payback info.