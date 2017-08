Middle-earth: Shadow of War draait om grof geweld

Dat het Lord of the Rings-universum nog genoeg inspiratie biedt voor games die zich in Middle-earth afspelen, is geen understatement. De wereld die Tolkien in zijn boeken heeft gecreëerd, is illuster, magisch en vol finesse. Het is al heel wat dat ontwikkelaar Monolith Productions in 2014 de vrijheid kreeg om een uniek verhaal over Middle-earth en zijn inwoners mocht vertellen. Het nalatenschap van Tolkien wordt immers goed beschermd. Het vervolg Middle-earth: Shadow of War neemt eveneens die vrijheid om het verhaal van Talion en Celebrimbor verder te vertellen.

Aan de hand van de presentatie van de action-RPG tijdens Gamescom is al gauw duidelijk dat de samenwerking tussen het hoofdpersonage Talion en de Wraith Celebrimbor tot een nieuw niveau is gestegen. Dankzij hun symbiotische relatie zijn ze letterlijk een 'one man army' geworden. Dat het Nemesis-systeem ook vernieuwd is, doet er nu even niet toe. Monolith Productions wil vooral laten zien wat Talion en Celebrimbor in hun mars hebben. Met acrobatische nauwkeurigheid beweegt Talion zich door de rotsachtige vlaktes naar een vijandelijke basis om daar de missie Carnán's Bane te starten.

Er volgt een korte introductie van Zog the Eternal en zijn plannen om een Balrog op te roepen. Hetzelfde monster waar Gandalf tijdens zijn reis door Moria zoveel moeite mee had. Het is dus belangrijk dat het duo dit ritueel zo snel mogelijk verstoort. Om dat te verwezenlijken beschik je over een hele reeks nieuwe vaardigheden. Tijdens de presentatie van Middle-earth: Shadow of War is te zien hoe Talion vrij rap via de buitenmuur van een toren naar boven klimt en daar vervolgens met een welgemikte pijl naar een vijand bovenop een naburige toren teleporteert. Het is een van de vele manieren waarbij je de stealth gameplay naar je hand zet. Om dat extra kracht bij te zetten laat Monolith Productions zien dat je met eenzelfde pijl ook vijanden naar je toe kunt teleporteren, met afgehakte ledematen tot gevolg.

Het sluipwerk is echter voor Celebrimbor niet snel genoeg, dus klimt Talion snel naar beneden om daar direct de confrontatie met Zog aan te gaan. Met een grijns van oor tot oor verkondigt de Uruk dat het te laat is en dat de Balrog hoe dan ook verschijnt. Zog verdwijnt en laat zijn volgelingen het vuile werk opknappen. Monolith Productions verzekert dat belangrijke personages sterke introducties verdienen en dat het dan ook niet de laatste keer is dat hij tegenover jou staat.

Niet veel later is het duidelijk dat Talion en Celebrimbor er niet in zijn geslaagd om het ritueel te stoppen en laat de Balrog genaamd Tar'Goroth zichzelf met grof geweld aan Middle-earth zien. Zijn aanwezigheid verklapt dat Monolith Productions grootse ideeën heeft met betrekking tot de vele gevechten in Shadow of War. Talion en Celebrimbor maken namelijk als one man army geen kans. Gelukkig krijg je de hulp van The Spirit of Carnán, een entiteit die de mogelijkheid heeft om tussen gedaantes te verwisselen. In de vorm van een groteske boom probeert hij de Balrog af te leiden, zodat Talion de zwakke delen van Tar'Goroth met zijn pijlen aan kan vallen. Tijdens de heftige bossfight gooit de Balrog Carnán bijna van een rand, maar kan Talion het tij enigszins keren door Tar'Goroth met een welgemikt schot weg te jagen.

In Middle-earth: Shadow of Mordor had je al de mogelijkheid om Caragors en Graugs te bestijgen, maar Monolith Productions gaat in Middle-earth: Shadow of War net een stapje verder. De game maakt namelijk al snel de melding dat je met Carnán de achtervolging in moet zetten. De titanenstrijd barst vervolgens weer los, maar Tar'Goroth slaat niet lang daarna weer op de vlucht. Na een tweede achtervolging krijgt de Balrog de overhand en is het duidelijk dat Talion en Celebrimbor er weer alleen voor staan. Tar'Goroth maakt van de situatie gebruik en vlucht de nacht in. Even is het stil en lijkt de situatie hopeloos, totdat Carnán in de vorm van een draak over het scherm schiet. Het lijkt er bijna op dat de ontwikkelaar subtiel naar een verkenning van het luchtruim hint. Een eventuele achtervolging blijft uit, waardoor het vrijwel zeker is dat je in de toekomst nog met de Balrog te maken krijgt.

Het ziet ernaar uit dat Monolith Productions met Middle-earth: Shadow of War de focus legt op brute, actievolle scčnes en gevechten, waarin je het gevoel moet krijgen dat de oorlogscampagne tegen Sauron in je voordeel verloopt. Dat komt vooral door de vele vaardigheden waarover je beschikt, maar ook de verschijning van Carnán draagt hier zijn steentje aan bij. Het is echter afwachten wat het verbeterde Nemesis-systeem gaat doen, maar het lijkt erop dat Monolith Productions daar ook grootse plannen mee heeft.

Middle-earth: Shadow of War is vanaf 10 oktober 2017 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar. Wil je meer over de game weten? Hier lees je alle Middle-earth: Shadow of War info.