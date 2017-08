Microsoft: 'Xbox One X snelst verkopende Xbox pre-order ooit'

Microsoft laat weten dat de Xbox One X de 'snelst verkopende Xbox pre-order ooit' is. Het apparaat is in de eerste vijf dagen vaker verkocht dan de voorgaande Xbox-consoles. Het bedrijf maakt echter geen cijfers bekend.

De Xbox One X is sinds de Microsoft Gamescom presentatie van afgelopen zondag vooraf te bestellen. Tot dusver is alleen de The Xbox One X Project Scorpio Edition beschikbaar. Inmiddels is de console is de meeste winkels uitverkocht.

Microsoft geeft aan de 'productie van de Xbox One X te verhogen'. Vanaf volgende maand komt de pre-order voor de standaard Xbox One X beschikbaar. Tijdens de Gamescom is ook de Xbox One S in Minecraft-stijl onthuld.