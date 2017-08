FIFA 18 laat de bal rollen op de Nintendo Switch

Traditiegetrouw brengt Electronic Arts jaarlijks een nieuw deel van FIFA op de markt. Dat legt de uitgever dan ook geen windeieren, aangezien FIFA 17 alleen al meer dan 17 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Terwijl Marco Reus goedkeurend op de cover van de pc-, PlayStation- en Xbox-versies pronkt, schittert de ster door afwezigheid op de Wii U. Sterker nog, sinds FIFA 13 is er helemaal geen voetbalgame meer voor een Nintendoconsole uitgebracht. Met FIFA 18 komt daar verandering in, aangezien Electronic Arts momenteel aan een speciale Switch-versie werkt.

Wie echter een complete FIFA-ervaring verwacht, wordt wellicht teleurgesteld door het gemis van verhaalmodus The Journey: Hunter Returns, met de digitale voetbalvirtuoos Alex Hunter in de hoofdrol. Terwijl de andere consoles de voetbalavonturen van Hunter voortzetten, moet de Switch-versie het vooral doen met het veelgeprezen FIFA Ultimate Team (FUT), Career Mode en de toernooien. Wel zitten de reeds aangekondigde FUT Icons in de Switch-versie, waardoor voetballegendes zoals Ronaldo Luis Nazário de Lima, Diego Maradona en Thierry Henry aan je sterrenensemble toegevoegd kunnen worden.

Een ander belangrijk verschil is dat de Switch-versie van FIFA 18 van een andere engine gebruikmaakt, waardoor de grafische verbeteringen dankzij de Frostbite Engine niet in deze versie aanwezig zijn. Het lijkt erop dat Electronic Arts in dit geval de juiste keuze heeft gemaakt, want tijdens de hands-on-sessie bij Gamescom 2017 is er vrijwel geen sprake geweest van framedrops. De Nintendo Switch zorgde daar namelijk zowel in als uit de Dock voor een opvallend vloeiende ervaring door een constante 60 frames per seconde aan te houden. In de Dock draait de game in 1080p, terwijl de game in handheldmodus naar 720p overschakelt. Door de mobiele capaciteiten van Nintendo's apparaat is het dus goed mogelijk dat de Switch straks de beste mobiele FIFA-ervaring biedt.

Tijdens de hands-on-sessie is er bovendien gebruikgemaakt van de Switch Pro Controller en een enkele Joy-con-controller. De geoefende speler is met een Switch Pro Controller ongetwijfeld in het voordeel, maar spelen met een enkele Joy-con-controller hoeft niet te betekenen dat je geen tegenstand kunt uitoefenen. Het is even wennen, maar een fake shot of fake pass kun je prima uitvoeren en na een paar uren oefenen sta je wel sterk in je schoenen. Alleen het design van de Joy-con-controller werkt enigszins tegen: enkele dieptepasses zijn zonder schouderknoppen niet mogelijk en schijnbewegingen zijn door het ontbreken van het tweede pookje verleden tijd. Om het speelveld gelijk te trekken moeten beide spelers gebruikmaken van een Joy-con-controller. Tenzij je van een uitdaging houdt, natuurlijk.

De kracht van de Switch-versie zit hem dan ook eerder in de mogelijkheid om het apparaat mee te nemen en op een willekeurige locatie een vriend in een offline wedstrijd uit te dagen. Het loskoppelen van de twee Joy-con-controllers zorgt er namelijk voor dat je waar en wanneer ook andere voetballiefhebbers kunt overtuigen dat je de beste FIFA-speler bent. Het is zelfs mogelijk om met een tweede Switch een lokaal toernooi op te zetten, waarin de aanwezigen in vijf wedstrijden moeten bewijzen wie over de beste vaardigheden beschikt.

Er zit uiteindelijk ontzettend veel potentieel in de Switch-versie van FIFA 18. Niet zozeer door de hoeveelheid spelmodi of de graphics, want ten opzichte van de andere consoles moet de Switch op die gebieden het onderspit delven. Alleen heeft EA Sports goed in de smiezen wat de mogelijkheden van Nintendo's console/handheld zijn, zodat je overal op je eigen manier je favoriete club kunt vertegenwoordigen. FIFA 18 maakt een opvallende transfer naar de Switch en beleeft daar waarschijnlijk een hele mooie comeback.

FIFA 18 is vanaf 29 september 2017 voor de pc, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 en Xbox One verkrijgbaar. Wil je meer over de game weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle FIFA 18 info.