Call of Duty: World War 2 krijgt een Play of the Game-achtig systeem, voor aan het einde van een match.

Het systeem komt ter vervanging van de 'final kill cam' uit voorgaande Call of Duty-games en laat een opvallende highlight uit de match zien, waar de uitgelichte speler een bronzen ster voor verdient. Op Reddit wordt de verandering positief ontvangen.

In het bovenstaande filmpje is een voorbeeld van de highlight te zien, rond 07:25 minuten. Alle Call of Duty: WW2 info lees je op de site.