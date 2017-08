Super Mario Odyssey belooft een onvergetelijke reis

Bowser en Princess Peach gaan trouwen? Niet als het aan Mario ligt! Super Mario Odyssey is Mario's zestiende avontuur en de demo die op Gamescom te spelen is, bevat diverse werelden, kleurrijke personages en talloze geheimen. Het woord Odyssey in de titel belooft een lange, zware reis, gekruid met Nintendo's gevoel voor plezier en ontdekking. De demo is weliswaar kort, maar het lijkt erop dat de belofte dubbel en dwars wordt ingelost.

Tijdens de hands-on zijn er twee open werelden te spelen: Metro Kingdom en Sand Kingdom. In Metro Kingdom is net de rust teruggekeerd en burgemeester Pauline wil dat groots vieren. Ze vraagt aan Mario om muzikanten te vinden die tijdens de festiviteiten kunnen spelen. Metro Kingdom toont de drukke straten van New Donk City, die bezaaid zijn met auto's en voetgangers, maar evengoed het terrasje van een café en een rustig parkje. De stad is niet bijster groot, maar je kunt de wolkenkrabbers beklimmen waardoor je ook een groot verticaal speelveld krijgt. Bovendien fungeren de monsterlijke bouwwerken als uitkijkpunten, waardoor het zoeken naar de verzamelbare Moons een werkbare uitdaging is. Ben je de zoektocht beu, dan kun je nog altijd een citytrip op een Vespa maken.

Sand Kingdom is de bijzondere tegenhanger van de overbevolkte metropool. De Tostarena-regio is namelijk een uitgestrekte, koude zandvlakte vol met ijspilaren. Ook hier zoek je naar Moons door elk hoekje en gaatje van de ruďnes uit te spitten. Diezelfde ruďnes bevatten speciale muurschilderingen, gebaseerd op Mario's allereerste avontuur op de NES. Wanneer je de juiste warp-pijp ingaat, speel je ineens een segment in de klassieke stijl. Dat is niet alleen een throwback voor de fans van het eerste uur, maar ook een manier om op geheime plekken te komen. Breek je blokken en spring je buiten de grenzen van de muurtekeningen, dan bevind je je spontaan boven op de ruďnes en ontdek je nieuwe paden die naar meer avontuur leiden.

Beide werelden hebben een volledig eigen stijl, die de Nintendo Switch moeiteloos weergeeft. Terwijl je in Tostarena de bekende blokken met vraagtekens vindt, moet je in New Donk City goed naar de verkeerslichten kijken om ze te spotten. Unieke munten gebruik je om speciale outfits voor Mario te kopen, waaronder een deftig gestreept pak met bijpassende fedora. Uiteraard zijn de werelden uitermate geschikt om als vanouds in rond te springen, gebruik je parasols als trampolines en moet je voorzichtig met bewegende platforms reizen terwijl je obstakels ontwijkt. Aan de hand van een toeristische landkaart raak je nooit de weg kwijt. Maar de meest unieke gameplay wordt ontgrendeld door er met de pet naar te gooien.

Cappy is namelijk het levende en bijzonder veelzijdige hoofddeksel van Mario. Je gooit hem als aanval naar vijanden of laat hem zweven om als springplank te gebruiken. Ook is hij onontbeerlijk voor het vinden van geheimen, want je kuntvoorwerpen en wezens overnemen. In New Donk City gooi je hem naar de hoogspanningskabels, waardoor je als een vonk door de kabels schiet en op anderzijds onbereikbare plekken komt. Als je de Moai-achtige standbeelden die in Tostarena rondlopen overneemt, dan worden met hun speciale zonnebril verborgen platforms zichtbaar. Bovendien krijgt alles wat je overneemt een Mario-tintje. Als je een Bullet Bill ziet met Mario's pet en onmiskenbare snor kun je het niet laten om breed te glimlachen.

Super Mario Odyssey nodigt uit om te spelen en te ontdekken. Elke wereld heeft een toeristisch tintje dankzij de landkaart die je in elk koninkrijk gebruikt. Je slingert Cappy naar alles dat ook maar een beetje interessant lijkt en jubelt telkens weer als dat zijn vruchten afwerpt. De iconische Mario-gameplay is vertrouwd en speelt bovendien heerlijk weg, zonder dat de Switch ook maar een beetje moeite heeft met de diverse en gedetailleerde werelden. Super Mario Odyssey belooft een reis van epische proporties te worden die je nog lang bijblijft.

Super Mario Odyssey is vanaf 27 oktober 2017 exclusief voor de Switch verkrijgbaar. Wil je meer over de game weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle Super Mario Odyssey info.