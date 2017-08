In Far Cry 5 breng je een sekte op de knieën

Hij noemt zichzelf The Father, maar Joseph Seed is allesbehalve vaderlijk. Hij heeft het vredige Hope County in een wurggreep. Met zijn zoetgevooisde stem windt hij de bevolking om zijn vinger en wie hem het hoofd biedt, moet het met zijn leven bekopen. Als hulpsheriff kun jij het niet langer aanzien en ga je eropuit om een einde aan de tirannie te maken. De bekende Far Cry-formule wordt ditmaal toegepast op een omgeving die veel dichter bij huis komt dan de bergen van Kyrat of de jungles van Rook Islands. Het gebied in de demo is klein, maar dat maakt voor nu niet uit. Far Cry 5 draait om momenten.

Je ligt op een heuvel, uitkijkend op een klein dorpje dat door de manschappen van The Father is overgenomen. Over de luidsprekers gonst de prediking van deze megalomane leider, giftige woorden die zijn kinderen voeden met leugens over een naderende apocalyps. Je hebt iedereen in zicht dankzij je trouwe hond Boomer en zijn feilloze neus. Het brave mormel staat te trappelen en je stuurt hem op iemand af die net buiten de grote groep staat. De man schrikt en slaat alarm, waardoor alle ogen - en wapens - direct op jou gericht zijn. Welkom in Hope Country, waar buitenstaanders niets is gegund.

Een intens vuurgevecht later is de grip van The Father niet langer te voelen en de dorpelingen halen dankbaar adem. Ze kunnen bijna niet geloven dat er iemand zo dapper is om voor hen op te komen. Je stapt de Spread Eagle Bar binnen, waar bartender Mary May het bloed van de bar af poetst. Ze verwijst je naar Nick Rye, een boer die een gemodificeerd sproeivliegtuig bezit. Eenmaal buiten staat een imponerende vrachtwagen zonder oplegger op je te wachten. De bonte lak trekt direct aan en je stapt in om je reis naar Nicks boerderij voort te zetten.

Terwijl je over het platteland scheert en je je niets probeert aan te trekken van de bizarre kerkzang die over de radio klinkt, zie je uit je ooghoek twee maniakken een geknielde vrouw onder schot houden. Je remt, maar het is al te laat. Het schot is gelost en de vrouw ligt levenloos op de grond. Terwijl je ťťn van de mannen vakkundig om zeep helpt, grijpt Boomer op eigen houtje de ander bij de keel. De rook klaart op en het blijkt dat ze nog twee mensen gevangen hielden. Die zijn nu dan in ieder geval veilig. Om zeker te weten dat niemand op de loer ligt en je kan volgen, saboteer je nabije auto's.

Nick heeft zijn radio loeihard staan wanneer je arriveert en de opzwepende intro van Barracuda komt je tegemoet. Geen moment te vroeg, want uit de bosjes duikt een bataljon sekteleden op die uit zijn op wraak. De open velden maken hen een gemakkelijk doelwit, met name voor de staven dynamiet die je bij je draagt. Boomer draagt zijn steentje bij door gevallen wapens te apporteren, waardoor munitie nauwelijks een probleem vormt. Dankbaar voor je hulp vertelt Nick dat zijn vliegtuig aan de oever van een beekje staat, iets verderop in het bos. Het is tijd om de graansilo's van The Father op te blazen en daarmee een fikse deuk in het moraal van de sekte te slaan.

Al sjokkend door het bos ontmoet je de dieren van Hope County, Montana. Herten staan vredig te grazen terwijl wolven in kleine roedels op eten jagen. Beide zijn geen partij voor je geweren, waarna je ze kunt stropen. Naast huiden en andere dierlijke producten zijn ditmaal hun ingewanden ook belangrijk. Die kun je namelijk gebruiken als aas. Bij Nicks vliegtuig kun je op de steiger vliegvissen. Even is Hope County een vredig, pittoresk gebied met kraakheldere beekjes, een blauwe lucht en een zacht briesje. Tot de kogels je weer om de oren vliegen en je snel in het sproeivliegtuig springt om je missie voort te zetten.

De demo eindigt en laat weinig nieuws zien ten opzichte van de voorgaande delen, afgezien van Boomer, het vissen en het saboteren van auto's. Het is vooral de setting die het meest innovatie toont. De sfeer van onderdrukking en fanatisme is verstikkend, al is Hope County nog zo'n uitgestrekt gebied. Dat lijkt dan ook hetgeen waar ontwikkelaar Ubisoft zijn zinnen op zet en op dit moment het meest imponerende onderdeel van de game. Jij bent de apocalyps waar de sekte pas ťcht bang van moet zijn.

Far Cry 5 is vanaf 27 februari 2018 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One verkrijgbaar. Wil je meer over de game weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle Far Cry 5 info.