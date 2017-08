Bungie: 'Destiny 2 vanaf de grond opgebouwd voor de pc'

Bungie laat weten dat Destiny 2 vanaf de grond is opgebouwd voor de pc. Er is geen sprake van een console port.

"Destiny 2 is vanaf de eerste dag ook voor de pc ontwikkeld en voelt nooit als een console port aan. De game haalt het uiterste uit de hardware en biedt spelers alles wat ze van een echte pc-game verwachten", aldus de ontwikkelaar.

Zo is het mogelijk om je Field of View aan te passen. Daarnaast is er een in-game frame rate counter en kun je met unlocked frame rates spelen in een 4K-resolutie. Verder ondersteunt Destiny 2 Ultra Wide Aspect Ratios en High Range Dynamic Lighting.

De pc-versie van Destiny 2 is exclusief verkrijgbaar via Battle.net. Inmiddels zijn ook de tijden en systeemeisen van de Destiny 2 pc-bčta bekend. Een overzicht met alle Destiny 2 informatie vind je op de site.