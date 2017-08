Battlefield 1 Incursions biedt competitieve 5v5 gevechten

Battlefield 1 krijgt een nieuwe competitieve multiplayermodus met de naam Incursions. Dat heeft ontwikkelaar DICE heeft tijdens Gamescom 2017 bekendgemaakt.

In de nieuwe modus spelen twee teams van vijf tegen elkaar. Het gaat om snelle en intense gevechten op relatief kleine maps, waar ook kleine voertuigen zoals gepantserde wagens en lichte tanks aanwezig zijn.

Voor elke match kies je uit een van de volgende acht 'kits' die van de huidige classes afgeleid zijn: Trench Surgeon, Control Leader, AT Assault, Battle Mechanic, Mortar Support, Raid Leader, Shock Assault en Proximity Recon. In tegenstelling tot de andere multiplayermodi in Battlefield 1 kun je in Incursions tijdens de match niet wisselen.

Op de officiële website van Battlefield 1 kun je je inschrijven voor de closed alpha. Die begint in september en is dan alleen via Origin op de pc te spelen. Giant's Shadow is dan de enige speelbare map.

In september komt ook de tweede DLC In the Name of the Tsar uit. De Battlefield 1 review lees je hier.