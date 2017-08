Microsoft heeft tijdens de Gamescom persconferentie een Xbox One S in de stijl van Minecraft onthuld.

Op de console is een groen en bruin pixelpatroon te zien, gebaseerd op een grasblok. Op de controller is het gezicht van een Creeper te zien, en op de batterijklep staat het TNT-logo.

Het is nog niet duidelijk hoe duur de console wordt, hoeveel opslagruimte de console bevat of wanneer de gelimiteerde console verkrijgbaar is. Minecraft krijgt een grafische update op de Xbox One X.