Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Release, gameplay en alles wat we weten

Ubisoft en Nintendo slaan de handen ineen om een crossover tussen Mario en de Raving Rabbids te realiseren. Op het eerste gezicht lijkt het nogal een aparte combinatie, maar Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een van de interessantste titels die dit jaar voor de Nintendo Switch uitkomt. En het is daarnaast de perfecte warming-up voor de besnorde loodgieter voordat hij in Super Mario Odyssey aan de bak moet. Hier lees je alles wat je moet weten.

Er zijn uiteindelijk vier kleurrijke werelden binnen het Mushroom Kingdom om te verkennen. Elke wereld is verdeeld in tien hoofdstukken, maar er zijn ook geheime locaties. Daarnaast heeft elke wereld een tussen- en eindbaas die je moet verslaan.

Tijdens de officiële Mario + Rabbids: Kingdom Battle onthulling heeft Ubisoft bekendgemaakt dat de Rabbids voor chaos in het Mushroom Kingdom hebben gezorgd. Een aantal goedaardige Rabbids sluiten zich bij Mario en zijn bondgenoten aan om de orde in het koninkrijk te herstellen. Voor de verandering hoef je dus geen prinses te redden.

Elk personage heeft persoonlijke statistieken en daardoor een andere rol binnen het team. Denk daarbij aan aspecten als het aantal health points wat je hebt of hoeveel cellen je maximaal kunt verplaatsen. Zo moet bijvoorbeeld Luigi het vooral van zijn langeafstandsaanvallen en mobiliteit hebben, terwijl Rabbid Peach met haar flinke hoeveelheid health points vooral uitblinkt in healen. Daarnaast beschikt elk personage over een primair en secundair wapen die je kunt gebruiken. Elk wapen heeft unieke statistieken zoals vuurkracht, bereik en cooldown. Nieuwe wapens koop je met coins die je in de game vindt. Tot slot is er ook een skilltree. Die is onderverdeeld in bewegen, aanvallen, techniek en overige vaardigheden.

Mushroom Kingdom is een kleurrijke driedimensionale wereld waarin je onder meer munten verzamelt en puzzels oplost. Gevechten voltrekken zich op XCOM-achtige wijze waarbij je met een team van drie personages het gevecht aangaat. Er zijn enkele strategische elementen, zoals muren die je als dekking kunt gebruiken en Warp Pipes die ervoor zorgen dat je snel over het slagveld kunt bewegen. Door goed van de omgeving gebruik te maken kun je vijanden vanaf de flank aanvallen en met gemak de overhand krijgen. De personages beschikken over vaardigheden om combo's met elkaar uit te voeren voor extra schade en de mogelijkheid om sneller over het speelveld te bewegen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een role-playing game met turn-based combat en bevat exploratie-elementen. Er zijn in totaal acht speelbare personages. Zo vertegenwoordigen Mario, Luigi, Princess Peach en Yoshi de Nintendo-personages. Ook zijn er vier Rabbids die verkleed zijn als die personages. Ieder personage beschikt over een geweer dat lasers afschiet.

Naast de singleplayer campaign is er ook een Mario + Rabbids: Kingdom Battle co-op multiplayer. Daarin speel je offline samen met een vriend of vriendin diverse challenges. Je kunt daarbij een Pro Controller gebruiken, maar wanneer je krap in controllers zit kan elke speler ook één Joy-Con gebruiken. Er is dus geen online co-op.

Achter de schermen

Mario + Rabbids: Kingdom Battle wordt door Ubisoft Milan en Ubisoft Paris ontwikkeld. Beide studio's werkte hiervoor aan Ghost Recon Wildlands, maar in het verleden ook aan diverse Rabbids-games. Tijdens de Ubisoft E3 2017-persconferentie heeft Shigeru Miyamoto benadrukt dat het bijzonder is dat Europese studio's aan de game werken.

De game gebruikt de Snowdrop Engine van ontwikkelaar Massive, die onder andere ook voor The Division en South Park: The Fractured But Whole is ingezet. De muziek wordt gecomponeerd door Grant Kirkhope. Hij is zoal verantwoordelijk geweest voor de muziekstukken in Goldeneye 007, Kingdoms of Amalur en Yooka-Laylee.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle is na Just Dance 2017 de tweede Ubisoft-game voor de Switch. Daar blijft het echter niet bij. De ontwikkelaar werkt momenteel ook aan Just Dance 2018, Rayman Legends Definitive Edition en Starlink: Battle for Atlas. Ubisoft is daarmee de eerste AAA-ontwikkelaar die meerdere third-party games voor Nintendo's handheld/console uitbrengt.