Westerse Yakuza 6 release officieel onthuld

Ontwikkelaar Sega maakt de Westerse releasedatum van Yakuza 6: The Song of Life bekend. De game lanceert op 20 maart 2018 op de PlayStation 4.

Yakuza 6 is de eerste Yakuza-game die met behulp van de Dragon Engine is gemaakt. Deze engine is speciaal ontworpen voor de PlayStation 4. De Dragon Engine maakt het onder andere mogelijk om gevechten aan te gaan zonder eerst een arena in te laden.

Sega heeft eerder aangegeven dat Yakuza 6 de laatste Yakuza-game is met Kazuma Kiryu in de hoofdrol. De game vindt direct na de gebeurtenissen van Yakuza 5 plaats.

Sega brengt later deze maand Yakuza Kiwami uit voor de PlayStation 4. Deze game is een remake van de eerste Yakuza-game. Begin dit jaar lanceerde de studio ook Yakuza 0 in het Westen. Marcel zijn Yakuza 0 review lees je hier nog eens.