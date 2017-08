Pokémon Gold en Silver krijgen fysieke release op de Nintendo 3DS

Nintendo brengt verpakte versies van de Nintendo 3DS-versie van Pokémon Gold en Pokémon Silver uit. De fysieke versie is vanaf 22 september verkrijgbaar.

Het bedrijf heeft eerder dit jaar al officiëel laten weten dat de originele Pokémon Gold en Pokémon Silver naar de 3DS Virtual Console komen. De verpakte versie van de game bevat enkel een downloadcode.

Vanaf 22 september zijn er verpakte versies met downloadcodes van #Pokemon Gold en PokĂ©mon Silver verkrijgbaar in de winkel! pic.twitter.com/aXzRPmtTXj — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 18, 2017

Er is meer Pokémon-gerelateerd nieuws. Zo liet ontwikkelaar Niantic eerder weten dat Pokémon GO speciale Mewtwo raids krijgt. Later dit jaar lanceren ook Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon op de Nintendo 3DS.